Aumento parcheggi a Molfetta: proteste e preoccupazioni economiche

Negli ultimi giorni, la situazione economica e sociale a Molfetta ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini e le istituzioni. Una delle notizie più rilevanti riguarda l’aumento dei costi di parcheggio nella città, che ha visto un incremento triplo rispetto ai prezzi precedenti. Un residente ha sollevato la questione tramite una lettera aperta al giornale locale “Quindici”, evidenziando i problemi che questa decisione comporta per gli automobilisti.

In un altro sviluppo, si è tenuta una mobilitazione a sostegno della causa palestinese, con un corteo organizzato per richiedere pace e giustizia in Medio Oriente. Questo evento ha attirato l’attenzione sia a livello locale che nazionale, mettendo in evidenza l’impegno civico della comunità.

Sul fronte della sicurezza, due auto sono state incendiate all’interno di una concessionaria di Molfetta, destando preoccupazione per possibili attività illegali nella zona. I carabinieri sono attualmente impegnati nelle indagini per fare luce su quanto accaduto.

Il clima politico è teso, con l’opposizione che inasprisce le critiche nei confronti della maggioranza, accusandola di non affrontare le esigenze cittadine. Una proposta di sfiducia contro il sindaco Minervini non ha avuto esito, risultando in una situazione di instabilità nella leadership comunale.

Infine, ci si interroga sul futuro del lungomare di Molfetta a seguito di un finanziamento di 12 milioni di euro dal Comune, a fronte di accuse di trasformazione dell’area in una discarica abusiva. La gestione delle risorse pubbliche e la manutenzione delle infrastrutture locali rappresentano sfide significative per il governo cittadino.