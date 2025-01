Aumento di Petrolio e Gas Trainano il Settore Energetico a Piazza Affari

Il prezzo del petrolio continua a salire, con il Brent che supera gli 81 dollari al barile, segnando un incremento dell’1,9% nella sola giornata odierna e un+6% nell’ultima settimana. Questa crescita è influenzata dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, che hanno colpito due società russe produttrici di greggio e 183 navi della flotta ombra russa, accusate di eludere i divieti. Anche il prezzo del gas sta registrando un aumento, attestandosi a 47 euro per megawattora, in parte a causa delle basse temperature in Europa e per le sanzioni che hanno colpito due impianti di liquefazione del gas nel Mar Baltico.

Le borse europee mostrano segni di debolezza, con Milano in calo dell’1,05% dopo un aumento di quasi il 3% della scorsa settimana. Francoforte e Parigi registrano una diminuzione di poco meno dell’1%, mentre Londra scende dello 0,38%. A Piazza Affari, i titoli nel settore energia, come Eni e Snam, si comportano bene, con un incremento dello 0,7% per entrambi. Al contrario, i settori industriali e il produttore di microchip StMicroelectronics registrano ribassi significativi, con una diminuzione del 3,76% dopo che la società di investimento Cowen ha abbassato il giudizio da Buy a Hold. Altri titoli in perdita includono Ferrari (-3,13%), Iveco (-2,64%), Nexi (-2,63%) e Stellantis (-2,62%).

In Asia, le esportazioni della Cina hanno mostrato un incremento sorprendente, con un +10,7% a dicembre su base annuale, contro una previsione di +7,3%. Questo aumento è attribuibile all’anticipazione delle spedizioni prima dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca. Tuttavia, le borse asiatiche hanno registrato comunque segni di calo, influenzate dai ribassi di Wall Street di venerdì. Un paradosso interessante è sorto: nonostante dati sul lavoro americano migliori delle attese, ciò ha alimentato preoccupazioni riguardo l’allontanamento della prospettiva di nuovi tagli dei tassi da parte della banca centrale americana.