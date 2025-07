Aumento di cani e gatti al canile di Genova, serve aiuto!

Nella calda estate genovese, il canile comunale di Monte Contessa si trova ad affrontare una situazione critica a causa dell’alto numero di animali ospitati. Attualmente, sono 149 i cani e 62 i gatti in attesa di adozione, mentre l’atteso progetto di ampliamento stenta a partire.

Barbara Sgroia, rappresentante dell’associazione UNA, fa notare che la stagione estiva complica la ricerca di volontari, con un incremento significativo di gatti accolti, tra cui un cucciolo recentemente operato dopo un bruttissimo incidente. La mancanza di microchip in molti animali rende difficile rintracciare i proprietari.

L’associazione ha sollecitato il Comune a implementare campagne di sensibilizzazione ed informazione per attrarre più visitatori al canile, promuovendo adozioni più consapevoli. La situazione è complicata da numerosi sequestri di animali, spesso provenienti da contesti di maltrattamento. Le procedure burocratiche allungano i tempi di gestione, e molti cani non sono sterilizzati, creando ulteriori difficoltà nel contenere la popolazione animale.

A maggio, era stato approvato un piano per ampliare e riqualificare il canile, incluso un vero gattile e una nuova area di sgambatura per cani. Tuttavia, nonostante i sopralluoghi tecnici, i lavori non sono ancora iniziati e la situazione degli animali rimane critica, con molteplici cani costretti a condividere gli spazi. La presidente dell’associazione UNA sottolinea l’urgenza dell’ampliamento, in quanto gli animali aspettano un futuro migliore.