Aumento di 5 Euro sulle Sigarette: Finanziamento della Sanità con 13,8 Miliardi

Una proposta per introdurre una tassa di 5 euro su ogni pacchetto di sigarette è stata lanciata da alcune associazioni a favore della salute, con l’obiettivo di raccogliere 13,8 miliardi di euro per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Questa iniziativa è stata sostenuta dalla vicepresidente del Senato, Domenica Castellone del Movimento 5 Stelle, che ha annunciato che alcuni emendamenti alla Manovra 2025 includeranno tale proposta. Associazioni come Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e la Fondazione Aiom hanno presentato la campagna #SOStenereSSN, sottolineando la necessità di incrementare il prezzo delle sigarette come già avvenuto in altri Paesi.

Castellone ha evidenziato che l’aumento del prezzo potrebbe generare fondi significativi da utilizzare non solo per potenziare il SSN, ma anche per lanciare campagne di sensibilizzazione sui rischi del fumo, soprattutto tra i giovani. Inoltre, ha fatto riferimento ai dati preoccupanti relativi al cancro al polmone, dove il fumo rappresenta la causa di 9 diagnosi su 10, con quasi 40.000 nuovi casi attesi in Italia nel 2023. Attualmente, in Italia, il 24,5% degli adulti tra i 18 e i 69 anni fuma, con una preoccupante crescita del fumo tra le donne e un aumento della mortalità per carcinoma polmonare.

La tassa di 5 euro porterebbe a un raddoppio del prezzo dei pacchetti di sigarette in Italia, allineando il Paese ai prezzi di altri Stati europei. Ad esempio, in Francia e nel Regno Unito, un pacchetto di sigarette costa circa 12 euro, mentre in Romania circa 8 euro. La proposta ha ricevuto anche il sostegno di esponenti del Partito Democratico, come Marina Sereni e l’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin, che l’hanno definita uno strumento di politica sanitaria utile per il SSN.

Lorenzin ha fatto notare che, sebbene in passato fosse stata presentata una proposta simile, ora si potrebbero vedere risultati positivi, vendicando un cambio di mentalità verso misure sanitarie efficaci per combattere il fumo. Questa tassa non viene vista semplicemente come una fonte di entrate, ma come una strategia di prevenzione e supporto per la salute pubblica.