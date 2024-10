Aumento di 5 euro del costo delle sigarette

Il cancro rappresenta una delle maggiori sfide del XXI secolo, con un decesso su sei nel mondo attribuibile a una neoplasia. Durante un convegno nazionale organizzato dall’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma (Ail) a Roma, sono emerse preoccupazioni riguardo ai fattori di rischio ambientale, in particolare l’inquinamento atmosferico, che continua a essere di primaria importanza. Inoltre, si è messo sotto accusa il fumo di sigaretta, riconosciuto come uno dei principali fattori di rischio oncologico.

Francesco Perrone, presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), ha espresso il suo sostegno per l’incremento del costo dei pacchetti di sigarette di 5 euro, ritenendo che le campagne di sensibilizzazione, pur avendo portato alcuni risultati positivi, non siano sufficienti per affrontare l’emergenza sanitaria legata al tabacco. Ha sottolineato come i cambiamenti climatici e l’inquinamento globale rappresentino una minaccia per la salute pubblica e ha richiamato l’attenzione sulla produzione di tabacco, considerata un importante agente inquinante.

Il dibattito ha anche messo in luce la necessità di adottare misure più incisive per contrastare il cancro e migliorare la salute della popolazione. Le associazioni presenti hanno sottolineato che è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi associati non solo all’uso di tabacco, ma anche ai vari inquinanti ambientali. La collaborazione tra istituzioni, medici e cittadini è essenziale per promuovere stili di vita più sani e ridurre il rischio di sviluppare patologie oncologiche.

In conclusione, il convegno ha evidenziato l’urgenza di affrontare il problema del cancro e le sue molteplici cause, tra cui l’inquinamento atmosferico e il fumo di sigaretta, attraverso politiche efficaci e educazione della popolazione. L’obiettivo è ridurre l’incidenza del cancro e migliorare la qualità della vita dei pazienti, garantendo al contempo un ambiente più salubre per le generazioni future.