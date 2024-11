Aumento dell’Irpef nel 2025: Il ceto medio e le sue sfide

Nella Manovra 2025 è previsto un aggiornamento dell’aliquota Irpef, che entrerà in vigore da gennaio 2025, con modifiche significative per il ceto medio. In particolare, le attuali quattro aliquote passeranno a tre. Questa riforma implica l’eliminazione dello scaglione che interessava i redditi tra 15.000 e 28.000 euro, lasciando una prima aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro. Le aliquote al 35% e al 43% rimarranno invariate per i redditi tra 28.001 e 50.000 euro e per quelli superiori ai 50.000 euro, rispettivamente.

Accanto a questa riforma, verrà introdotto un “doppio bonus” volto a compensare la perdita di benefici derivante dal taglio del cuneo fiscale. Per i redditi fino a 20.000 euro è previsto uno sconto variabile tra il 7,1% e il 4,8%, a seconda dei guadagni. Un secondo bonus si tradurrà in detrazioni: chi ha un reddito tra 20.000 e 32.000 euro potrà beneficiare di uno sgravio di 1.000 euro, mentre per redditi fino a 44.000 euro lo sgravio diminuirà progressivamente.

Tuttavia, l’aggiornamento dell’aliquota Irpef sta creando un certo malcontento, con la percezione che possa trattarsi di una beffa per il ceto medio, in particolare per coloro il cui reddito si colloca tra 32.001 e 40.000 euro. Le simulazioni effettuate dall’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) rivelano che coloro che appartengono a questa fascia di reddito subiranno un incremento significativo dell’aliquota marginale, che supererà il 56%.

Ad un’analisi più approfondita, nonostante la riduzione formale delle aliquote legali da quattro a tre, il numero delle aliquote effettive aumenterà a sette, il che porterebbe a una situazione di maggiore complessità nel calcolo delle imposte. Il comportamento delle aliquote effettive risulterà più irregolare, con valori che possono arrivare fino al 50% per i redditi tra 32.000 e 40.000 euro.

Questi cambiamenti hanno suscitato preoccupazioni e critiche, portando a dichiarazioni di rappresentanti sindacali come Maurizio Landini, che ha invitato a una forma di rivolta sociale non violenta, indirizzando le critiche al governo Meloni per la gestione della Manovra e delle misure fiscali associate.