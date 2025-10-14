14.8 C
Aumento dell'inflazione in Germania: i dati di settembre

Aumento dell’inflazione in Germania: i dati di settembre

L’inflazione in Germania ha registrato un lieve aumento a settembre, arrivando al 2,4%, come riportato dall’ufficio federale di statistica, che ha confermato le informazioni preliminari.

Rispetto ad agosto, quando l’inflazione era al 2,1% su base annua, il dato di settembre mostra un incremento. L’inflazione rappresenta l’andamento dei prezzi al consumo, calcolata in modo da permettere confronti con gli altri stati membri dell’Unione Europea.

Per ulteriori dettagli, l’ufficio di statistica mette a disposizione dati mensili sul proprio sito internet.

