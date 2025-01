Aumento delle vendite di Honor superiore al 50% a dicembre

Honor ha raggiunto un risultato significativo nel mercato globale, registrando una crescita superiore al 50% nelle vendite nel mese di dicembre 2024. Questo aumento riflette non solo la crescente popolarità dei prodotti Honor, ma segna anche una trasformazione dell’azienda in un attore importante a livello internazionale. Il CEO George Zhao ha evidenziato che le vendite all’estero hanno superato il 50%, segnando l’inizio di una nuova era per Honor. La crescente domanda nei mercati esteri sottolinea la capacità dell’azienda di competere efficacemente contro i colossi del settore. Durante un’intervento su Weibo, Zhao ha dichiarato che questo successo rappresenta un passo decisivo verso la maturità del marchio nel contesto globale.

Honor ha saputo affrontare la concorrenza adottando una strategia focalizzata sull’innovazione e sull’utilizzo di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, posizionandosi come leader in vari segmenti di mercato. In un keynote del 31 dicembre 2024, George Zhao ha ringraziato i clienti per il loro supporto costante, evidenziando che il loro sostegno è stato fondamentale per superare la competizione e ottenere risultati significativi. Questi traguardi sono frutto dell’impegno duraturo dell’azienda nell’innovazione e nello sviluppo di prodotti di alta qualità.

Honor ha ricevuto importanti riconoscimenti in diversi mercati esteri, dimostrando una crescente penetrazione e accettazione globale. Questi risultati confermano il valore del marchio e la fiducia dei consumatori, rendendo Honor un vero marchio internazionale.

Guardando al futuro, George Zhao ha delineato una visione chiara per Honor, puntando su un’integrazione sempre maggiore dell’intelligenza artificiale nei suoi prodotti. L’azienda intende continuare a promuovere innovazioni tecnologiche, come la nuova versione di MagicOS 9.0, progettata per sfruttare l’AI e per rivoluzionare l’interazione degli utenti con i dispositivi. Inoltre, Honor ha esteso la sua offerta al settore dei PC e ha avviato nuove collaborazioni per generare prodotti sempre più creativi e sofisticati. Questa continua ricerca di innovazione mira a garantire una crescita sostenibile e a mantenere un ciclo positivo per l’azienda nel prossimo anno. Zhao ha sottolineato che il nome “Honor” comporta una grande responsabilità e l’azienda si impegnerà a produrre risultati concreti e tangibili.