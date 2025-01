Aumento delle bollette del gas: l’impatto dopo il blocco delle forniture russe all’Ucraina

Negli ultimi giorni, l’Italia ha vissuto un aumento previsto nei costi del gas, aggravato dallo stop delle forniture russe all’Ucraina, portando a bollette più alte proprio mentre l’inverno si intensifica. Sebbene le temperature siano al momento superiori alla media per la stagione, un eventuale abbassamento potrebbe comportare costi maggiori per il riscaldamento. Tuttavia, il governo ha rassicurato che l’Italia non ha problemi di approvvigionamento, grazie alla diversificazione delle fonti energetiche avviate negli ultimi anni. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che l’Italia si è praticamente resa indipendente dal gas russo, sostituendo le forniture con gas proveniente dall’Azerbaigian, Algeria e Libia, insieme a stoccaggi e investimenti in rinnovabili.

Nonostante le scorte siano sufficienti, il costo del gas rimane una preoccupazione. L’Italia ha sollecitato l’Unione Europea a rinnovare un tetto ai prezzi del gas, suggerendo un limite di 50-60 euro, rispetto ai precedenti 180 euro, per combattere la speculazione finanziaria che grava su famiglie e imprese. Gli analisti avvertono che, sebbene l’Italia non dipenda più dalla Russia, stiamo affrontando una speculazione sui prezzi a causa della crescente domanda di gas naturale liquefatto (GNL) da parte dell’Europa, che compete con economie asiatiche, portando a un aumento dei costi. Infatti, il gas attuale costa quasi quattro volte di più rispetto ai livelli pre-invasione.

A fine dicembre, i rincari sono già iniziati con un aumento del 2,5% per gli utenti del mercato tutelato e si prevede un rincaro complessivo del 18%, che potrebbe tradursi in un aumento annuale di 300-400 euro per famiglia. Tuttavia, i prezzi non raggiungeranno i record del 2022. Si notano differenze significative con gli Stati Uniti, dove il costo dell’elettricità è notevolmente inferiore.

Le tensioni internazionali, incluso il conflitto in Ucraina, e l’interruzione della fornitura di gas russo preannunciano ulteriori aumenti. Valentina Masciari, esperta di bollette ed energia, sottolinea che mentre alcuni aumenti sono giustificabili, le speculazioni devono essere arginate. Il governo italiano ha garantito riserve adeguate, ma l’aumento dei costi dell’energia elettrica è probabile, dato che una parte significativa della stessa è ancora prodotta tramite gas naturale, influenzando direttamente le bollette.