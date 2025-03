Aumento della Pensione Minima INPS: 1000 Euro per 17.000 pensionati – Scopri i Requisiti

Un significativo aumento della pensione è previsto per circa 17 mila pensionati residenti a Bolzano, che potranno vedere il loro contributo salire fino a 1000 euro. Questa misura, in fase di introduzione, riguarderà esclusivamente i cittadini di questa provincia italiana. Attualmente, in Italia, 4,8 milioni di pensionati ricevono un contributo inferiore a mille euro al mese, con un trattamento pensionistico minimo pari a 611,77 euro, aumentato recentemente di 13 euro.

Il Consiglio provinciale ha approvato l’integrazione che porterà la pensione minima a 1000 euro. Gli assegni che non raggiungono questa soglia riceveranno un’integrazione fino al completamento. Si stima che l’intervento costerà circa 150 milioni di euro, con l’intento di mantenere questa misura almeno fino al 2027. Gli analisti prevedono che le pensioni minime saranno incrementate in media di 2.400 euro all’anno.

Per poter beneficiare di questa integrazione, si richiede un’età minima di 65 anni e un reddito ISEE non superiore a 20 mila euro annui. È necessario, inoltre, risiedere stabilmente nella Provincia di Bolzano da almeno 12 mesi. Non sarà necessario presentare una domanda per accedere all’integrazione; basterà rilasciare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE. Una volta completato questo passaggio, l’INPS provvederà a erogare l’integrazione direttamente sul cedolino della pensione, dopo aver ricevuto i fondi dalla provincia.