Aumento della mortalità del 4,5%: il costo delle lunghe attese

La situazione dei pronto soccorso in Italia è critica, come affermato da Alessandro Riccardi, presidente della Simeu, l’associazione dei medici dell’emergenza e urgenza. Durante il periodo delle festività, i problemi si intensificano, portando a un aumento della mortalità del 4,5% causato dal sovraffollamento. Ogni paziente in attesa di trasferimento in un letto di reparto ritarda di almeno 12 minuti gli accessi successivi, aggravando così la situazione.

Nei pronto soccorso, episodi di attesa prolungata sono sempre più frequenti, con molti pazienti costretti a rimanere in attesa di ricovero. Questa tendenza ha generato anche un aumento delle tensioni e degli episodi di aggressione nei confronti del personale sanitario. Riccardi sottolinea che l’inefficienza del sistema provoca un ritardo nella catena di assistenza, comprometendo sia il servizio ospedaliero che la salute dei pazienti.

Le festività amplificano la criticità della situazione, mostrando un problema ricorrente riguardante l’aggressività dell’utenza. Riccardi fa notare che ci sono difficoltà nel reperire posti letto nei reparti, lasciando i pazienti in aree spesso improvvisate in attesa di un ricovero definitivo, un fenomeno noto come “boarding”. Gli studi dimostrano che un aumento dei tempi di attesa è correlato a complicazioni sanitarie sia per i pazienti che necessitano di ospedalizzazione, sia per coloro che vengono dimessi dopo osservazione.

Riccardi evidenzia anche la perdita della dignità del malato, sostenendo che la mortalità aumenti dal 2.5% al 4.5% quando il tempo di “boarding” supera le 12 ore. Le misure adottate finora per affrontare queste problematiche non sono risultate sufficienti. Nonostante vi siano segnali di attenzione verso il lavoro svolto dagli operatori sanitari, molti professionisti decidono di lasciare il lavoro non per burnout, ma perché non riescono più a sopportare il deterioramento delle condizioni dei pazienti.

In conclusione, la situazione nei pronto soccorso è drammatica e richiede interventi urgenti per garantire un’assistenza adeguata e preservare la dignità del malato.