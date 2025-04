Aumento del Credito al Consumo: Gli Italiani Scegono Sempre di Più il Pagamento Rateale nel 2024

Continua la crescita del credito al consumo in Italia. Nel 2024, il volume dei finanziamenti è aumentato del 5,3%, passando da 160,7 a 169,3 miliardi. Durante lo stesso periodo, si è registrata una modesta ripresa dei prestiti complessivi erogati alle famiglie, con un incremento dello 0,5%. L’Italia si conferma tra i primi posti in Europa per i costi sostenuti dai consumatori sui finanziamenti personali, una tendenza che si prevede si consoliderà nel 2025. Questo è stato evidenziato dalla Fondazione Fiba di First Cisl nella sua analisi periodica, basata su dati di Bankitalia e Bce. A febbraio, il Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale) sulle nuove operazioni ha raggiunto il 10,45%, un valore significativamente più elevato rispetto alla media dell’area euro (8,38%) e a quelli di Francia (6,73%) e Germania (8,34%). La discesa dei tassi, che si era vista nella seconda parte del 2024, si è interrotta già a gennaio. Inoltre, l’Italia si distingue anche per la percentuale di credito al consumo sul totale dei prestiti richiesti: a febbraio la quota ha raggiunto il 18,9%, contro una media dell’area euro dell’11,1%. Questi dati evidenziano la particolare situazione del mercato del credito al consumo in Italia, caratterizzata da un aumento della domanda e costi relativi ai finanziamenti superiori rispetto agli altri Paesi europei.