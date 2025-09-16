21.3 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Economia

Aumento del contenzioso nel pubblico impiego a Napoli

Da StraNotizie
Aumento del contenzioso nel pubblico impiego a Napoli

Nel 2024 si prevede un incremento significativo dei ricorsi nei tribunali italiani. A Roma, l’analisi dei dati del Tribunale mostra un aumento di circa 4.000 nuovi ricorsi rispetto all’anno precedente, principalmente a causa dell’effetto rimbalzo post Covid. Nel primo semestre 2024, sono state iscritte 24.952 cause, con 9.477 riferite a accertamenti tecnici preventivi e 2.747 a decreti ingiuntivi. Le cause ordinarie hanno totalizzato 12.728, di cui 2.648 riguardanti il pubblico impiego. Nel primo semestre 2025, i dati sono stati simili, confermando la tendenza.

Aumentano anche le cause previdenziali e assistenziali, con oltre 2.000 ricorsi nel primo semestre 2024 e circa 2.300 nel 2025. Nel settore scolastico, in particolare, si è registrato un aumento dei ricorsi riguardanti la carta docente e le indennità per ferie non godute dei docenti precari.

A Napoli, il contenzioso nel pubblico impiego è in rapida crescita, con un aumento del 42% nel periodo tra luglio 2024 e giugno 2025, portando a 6.146 nuovi procedimenti. Di questi, 2.931 riguardano la scuola. Inoltre, nel settore sanitario si è passati da 1.404 a 2.540 nuove iscrizioni. Le questioni più ricorrenti sono il ricalcolo delle retribuzioni in ferie e il pagamento dei giorni di lavoro festivo per i turnisti.

A Palermo, il contenzioso ha mostrato un incremento del 16,7% nel settore privato e del 42% nel pubblico, con una crescita del 67% nel pubblico impiego nel primo semestre 2025. Questo aumento è attribuito in parte alla legislazione regionale e alle assunzioni a tempo determinato in settori specifici, come quello scolastico e dei forestali.

Articolo precedente
San Siro: Milano e il futuro dello stadio Meazza
Articolo successivo
Roccaraso si colora di eventi culturali e concerti estivi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.