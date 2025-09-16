Aumento del contenzioso nel pubblico impiego a Napoli

Nel 2024 si prevede un incremento significativo dei ricorsi nei tribunali italiani. A Roma, l’analisi dei dati del Tribunale mostra un aumento di circa 4.000 nuovi ricorsi rispetto all’anno precedente, principalmente a causa dell’effetto rimbalzo post Covid. Nel primo semestre 2024, sono state iscritte 24.952 cause, con 9.477 riferite a accertamenti tecnici preventivi e 2.747 a decreti ingiuntivi. Le cause ordinarie hanno totalizzato 12.728, di cui 2.648 riguardanti il pubblico impiego. Nel primo semestre 2025, i dati sono stati simili, confermando la tendenza.

Aumentano anche le cause previdenziali e assistenziali, con oltre 2.000 ricorsi nel primo semestre 2024 e circa 2.300 nel 2025. Nel settore scolastico, in particolare, si è registrato un aumento dei ricorsi riguardanti la carta docente e le indennità per ferie non godute dei docenti precari.

A Napoli, il contenzioso nel pubblico impiego è in rapida crescita, con un aumento del 42% nel periodo tra luglio 2024 e giugno 2025, portando a 6.146 nuovi procedimenti. Di questi, 2.931 riguardano la scuola. Inoltre, nel settore sanitario si è passati da 1.404 a 2.540 nuove iscrizioni. Le questioni più ricorrenti sono il ricalcolo delle retribuzioni in ferie e il pagamento dei giorni di lavoro festivo per i turnisti.

A Palermo, il contenzioso ha mostrato un incremento del 16,7% nel settore privato e del 42% nel pubblico, con una crescita del 67% nel pubblico impiego nel primo semestre 2025. Questo aumento è attribuito in parte alla legislazione regionale e alle assunzioni a tempo determinato in settori specifici, come quello scolastico e dei forestali.