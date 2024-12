Aumento del 18% delle bollette nel primo trimestre 2025

Le tensioni internazionali e un inverno freddo porteranno a un aumento delle bollette di luce e gas a partire da gennaio. Il principale fattore scatenante è la scadenza dell’accordo tra Russia e Ucraina per il transito del metano verso l’Europa centrale. Senza un rinnovo, a partire da mercoledì, potrebbero fermarsi le forniture di Gazprom verso il Vecchio Continente, inclusa una piccola parte per l’Italia.

Arera, l’autorità per l’energia in Italia, prevede un incremento delle tariffe elettriche di oltre il 18% nel primo trimestre del 2025. Questo aumento colpirà in particolare le categorie più vulnerabili, come 3,5 milioni di persone, tra cui gli over-75, coloro che ricevono bonus sociali, disabili e malati che utilizzano dispositivi salvavita. Per i clienti del mercato libero, gli aumenti varieranno in base al contratto stipulato; chi ha scelto offerte con prezzi bloccati potrebbe percepire un impatto minore.

Dalla metà di dicembre, i prezzi del gas sulla piazza di Amsterdam sono in costante aumento. Questo trend potrebbe continuare, influenzando anche i costi del riscaldamento. Venerdì Arera annuncerà il nuovo prezzo, riservando possibili rincari. Inoltre, ci sono preoccupazioni relative all’approvvigionamento di gas, in quanto l’Europa sta cercando di diversificare le proprie fonti energetiche a causa della dipendenza storica dalla Russia.

Le famiglie e le imprese italiane dovranno prepararsi ad affrontare una nuova fase di difficoltà economica legata ai costi energetici, aggravata dalla crisi geopolitica. Oltre all’impatto finanziario, ci sono implicazioni più ampie per la sostenibilità energetica nel lungo termine. La situazione attuale richiede un’attenta vigilanza da parte delle istituzioni e delle autorità competenti per proteggere le fasce più deboli della popolazione.

In sintesi, l’evoluzione della crisi energetica sarà determinata dalla risposta internazionale alle tensioni geopolitiche e dalla gestione dei contratti energetici nazionali. Le famiglie italiane, già sotto pressione per vari motivi, devono prepararsi ad affrontare costi sempre più elevati, con l’auspicio che si trovi una soluzione sostenibile per le future forniture di energia.