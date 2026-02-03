Aumento dei tumori giovanili: l’emergenza in Italia

Negli ultimi anni si è registrato un preoccupante incremento dei casi di cancro tra i giovani. I tumori a insorgenza precoce, in particolare quelli del colon, del pancreas e del polmone, stanno diventando una sfida significativa per la salute pubblica. Secondo le stime, i tumori del colon in persone sotto i 50 anni potrebbero aumentare notevolmente nei prossimi anni.

In un recente intervento, il Policlinico universitario A. Gemelli di Roma ha lanciato un allerta in merito a questa situazione, annunciando un piano di sviluppo per l’oncologia che include ricerca su fattori di rischio, approcci diagnostici innovativi e nuove terapie. Il Gemelli partecipa a importanti progetti europei per affrontare i tumori ad alta mortalità e sta approfondendo le cause alla base dell’aumento di casi, tra cui stili di vita e alimentazione. Tra le ipotesi, è stato evidenziato il consumo di alimenti ultra-processati e l’importanza di una dieta sana nei primi anni di vita per lo sviluppo di un microbiota equilibrato.

Inoltre, si fa riferimento ai rischi associati all’esposizione a microplastiche e tossine batteriche, oltre ai fattori tradizionali come obesità e diabete, tutti elementi che possono contribuire alla formazione di tumori.

Per affrontare questa crescente preoccupazione, il Consiglio d’Europa ha raccomandato di anticipare i programmi di screening oncologici, in particolare per i tumori del colon e della mammella. Diverse Regioni italiane hanno già avviato programmi pilota in questa direzione. Il Policlinico Gemelli, che ha assistito oltre 64.000 pazienti oncologici nell’ultimo anno, continuerà a lavorare su tre direttrici fondamentali: avanzamenti diagnostici, sviluppo di nuove terapie e innovazioni nelle sperimentazioni cliniche.