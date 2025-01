Aumento dei Prezzi per il Samsung Galaxy S25?

Dettagli sui modelli e le opzioni di colore per la serie Galaxy S25 rivelano che il Galaxy S25 Ultra non avrà l’opzione Titanium White Silver per il mercato europeo. Le configurazioni di memoria rimangono conformi alle aspettative. La disponibilità dei colori potrebbe influenzare le decisioni dei consumatori, tuttavia, l’assenza di alcune varianti potrebbe deludere chi cerca specifici stili. Gli appassionati del brand Samsung dovranno attendere conferme ufficiali per conoscere le opzioni disponibili al lancio.

Inoltre, si prevede un aumento dei prezzi per i modelli Galaxy S25, con incrementi che potrebbero variare tra 60 e oltre 100 euro, a seconda del modello e delle configurazioni di memoria. Questo aumento non riguarderà solo l’Europa, ma potrà impattare anche altre aree geografiche.

Il costo crescente degli smartphone sembra legato all’integrazione del chipset Snapdragon 8 Elite su tutti i dispositivi. Fino ad ora, Samsung ha principalmente impiegato chip Exynos per i modelli base e Plus al di fuori di USA, Canada e Cina. Tuttavia, il basso rendimento del processo di produzione a 3 nanometri ha costretto l’azienda a rivolgersi a Qualcomm, contribuendo così all’aumento dei costi. Sebbene le componenti siano più costose, lo Snapdragon 8 Elite promette prestazioni elevate; pertanto, l’investimento potrebbe tradursi in maggior efficienza per gli utenti.

Resta da vedere come queste decisioni influenzeranno le vendite e le impressioni dei consumatori al momento dell’uscita.