Aumento dei Pedaggi Autostradali nel 2025: Il Ministero dei Trasporti parla di ‘Adeguamento Tariffario’

Nel 2025, gli italiani che utilizzeranno le autostrade nazionali si troveranno ad affrontare un incremento dei pedaggi, che varierà dall’1,677% all’1,8%, a partire dal 1° gennaio. Il Ministero dei Trasporti ha definito questo incremento come un “adeguamento” dei prezzi in linea con l’inflazione. Le autostrade interessate da questi aumenti riguardano circa 2.800 chilometri, comprendendo tratte gestite da Autostrade per l’Italia (Aspi), che controlla quasi la metà della rete autostradale italiana, inclusi i tratti principali come la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto e la A7 Milano-Genova.

Non solo i tratti gestiti da Aspi subiranno modifiche, ma anche alcune tratte sotto la gestione di altre concessionarie. Ad esempio, la tratta Napoli-Pompei-Salerno sarà soggetta a queste nuove maggiorazioni. Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito notizie ufficiali sulla questione, dichiarando che per le 22 società concessionarie coinvolte non ci saranno aumenti, ma bensì un aggiornamento dei Piani Economico-Finanziari.

In modo specifico, il Ministero ha citato un aumento tariffario dell’1,80% per le tratte gestite da Aspi, corrispondente al tasso di inflazione programmato per il 2025, come stabilito dalla Manovra 2025. Inoltre, il Ministero ha offerto rassicurazioni riguardo agli sconti già concessi agli utenti da parte di Aspi. Senza tali sconti, l’aumento avrebbe potuto raggiungere il 3%.

Anche se i prezzi dei pedaggi saranno generalmente invariati, la Società Concessionaria Salerno-Pompei-Napoli applicherà comunque un incremento dell’1,677%, differente rispetto alle altre tratte. Questo panorama di aumenti e adeguamenti tariffari è parte di un contesto più ampio, che implica anche scrutinio circa l’adeguatezza delle infrastrutture e la gestione dei servizi autostradali da parte delle varie concessionarie.

Quindi, l’anno prossimo, gli automobilisti italiani dovranno prepararsi a spese maggiori per viaggiare sulle autostrade, in un clima di crescente attenzione ai costi legati alla mobilità e all’inflazione.