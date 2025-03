Aumento dei disturbi alimentari tra i bambini: +64% di diagnosi all’ospedale Bambino Gesù

È boom di disturbi alimentari tra i bambini, con un aumento significativo delle diagnosi. Presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, le diagnosi di disturbi della nutrizione sono cresciute del 64% all’anno. A livello nazionale, il ministero della Salute riporta un incremento del 35% di questo fenomeno. Questi dati evidenziano una preoccupante tendenza in crescita, che sta colpendo un numero crescente di minori. I disturbi alimentari, che includono patologie come l’anoressia e la bulimia, rappresentano una sfida sempre più rilevante per la salute pubblica e richiedono attenzione e interventi adeguati. La situazione richiede un’analisi approfondita per comprendere le cause di questo aumento e per sviluppare strategie di prevenzione efficaci. È fondamentale sensibilizzare genitori, educatori e operatori sanitari riguardo a questi problemi, al fine di promuovere stili di vita sani e supportare i bambini e gli adolescenti che affrontano queste difficoltà. In un contesto di crescente pressione sociale e mediatica riguardo all’immagine corporea, è essenziale intervenire con iniziative che possano contrastare il proliferare dei disturbi alimentari.