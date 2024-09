Aumento dei contagi in Veneto

La nuova variante Covid, chiamata Xec, è emersa a Berlino a fine giugno e sta rapidamente diffondendosi in Italia, con un aumento dei casi particolarmente significativo in Veneto. Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi, ha dichiarato che questa variante è il risultato di una ricombinazione di sequenze genetiche da altre varianti, rendendola più contagiosa ma generalmente meno grave. Ha paragonato il virus a una cuoca che, non seguendo la ricetta, crea varianti della stessa torta.

Il Ministero della Salute ha recentemente comunicato che i contagi in Italia sono di nuovo in aumento. Nella settimana dal 19 al 25 settembre, sono stati registrati 11.164 nuovi casi, un incremento del 31% rispetto alla settimana precedente, durante la quale si erano registrati 8.490 casi. Anche i decessi sono aumentati, passando da 93 a 112. Con 85.030 tamponi effettuati, il tasso di positività è salito dal 10,4% al 13,1%.

In Veneto, la situazione è ancor più critica: il 24 settembre sono stati segnalati 1.706 nuovi casi, con un’alta incidenza di contagi nella popolazione di età compresa tra 45-64 anni. Tuttavia, l’aumento dei casi ha interessato tutte le fasce d’età. Il tasso di positività è di 35 contagi ogni 100.000 abitanti, il più alto in Italia. Nella stessa settimana, si sono registrati quattro decessi e un incremento dei ricoveri sia in Terapia Intensiva che in area medica.

Gli esperti, come il professor Vincenzo Baldo dell’Università di Padova, sottolineano l’importanza della vaccinazione, in particolare per gli over 65 e per le persone con un sistema immunitario compromesso. Francesco Noce, presidente della Federazione degli Ordini dei Medici del Veneto, ha evidenziato l’importanza di vaccinarsi a qualsiasi età e ha raccomandato l’uso della mascherina, specialmente in presenza di soggetti fragili e in situazioni di assembramento.

In sintesi, la variante Xec rappresenta una sfida continua per il sistema sanitario italiano, con un’influenza crescente sui dati epidemiologici e un forte richiamo agli interventi di prevenzione, come la vaccinazione e l’uso delle mascherine.