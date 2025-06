Aumento dei Casi di Scabbia in Italia: Cosa Sapere

Negli ultimi anni, l’Italia ha registrato un preoccupante aumento dei casi di scabbia, una malattia cutanea provocata dal parassita Sarcoptes scabiei. Tradizionalmente associata a povertà e scarsa igiene, la scabbia colpisce ora diversi ambienti, come residenze per anziani, scuole e ospedali, in contesti anche sviluppati.

La scabbia si manifesta con prurito intenso, soprattutto notturno, e la comparsa di papule su mani, piedi e genitali. Secondo un’analisi pubblicata su Sexually Transmitted Infections, i casi sono aumentati notevolmente a Bologna tra il 2020 e il 2023, mentre un altro studio su Infectious Diseases of Poverty ha segnalato un’onda di casi nel Lazio post-Covid. In particolare, nelle strutture di lungodegenza si è registrato un incremento del 750% dei focolai.

Diversi fattori hanno contribuito a questa crescita, tra cui il lockdown, che ha costretto molti a vivere in condizioni igienico-sanitarie precarie, e l’aumento dei viaggi e del turismo di massa dopo la pandemia. Inoltre, il turnover nei contesti ospedalieri e una possibile resistenza ai farmaci, come la permetrina, stanno complicando la situazione.

Le categorie più a rischio includono bambini e adolescenti tra i 5 e i 18 anni, anziani in RSA e persone vulnerabili. I dermatologi della SIDeMaST raccomandano di consultare un medico in caso di prurito persistente, evitare diagnosi fai-da-te e trattare tutti i contatti in caso di scabbia accertata, oltre a lavare a alta temperatura indumenti e lenzuola.

Fonte: dirittoallasalute.net