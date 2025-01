Aumento dei casi di malattia neuroinvasiva da virus Toscana

Uno studio coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha evidenziato un aumento significativo dei casi di virus Toscana (TOSV) in Italia, pubblicato sulla rivista Eurosurveillance. Questo arbovirus, trasmesso dai flebotomi (pappataci), può causare malattie neuro-invasive nelle forme più gravi. Il virus è associato a condizioni meteorologiche estreme, come temperature elevate e scarse precipitazioni.

Il flebotomo, vettore del TOSV, provoca nella maggior parte dei casi una lieve febbre, ma può anche portare a sintomi gravi come mal di testa, febbre, nausea e, nei casi più critici, a meningiti e meningoencefaliti. Oltre al TOSV, i pappataci possono trasmettere altri patogeni come la Leishmania, pericolosa per i cani. Il virus colpisce soprattutto bambini, anziani e individui fragili, rendendo cruciale una diagnosi precoce.

L’analisi dell’ISS ha riguardato 607 casi di malattia neuroinvasiva da TOSV notificati tra il 2016 e il 2023, con due decessi associati. Quasi metà dei casi è stata registrata nel biennio 2022-2023, con un tasso di incidenza notevolmente più alto rispetto ai periodi precedenti. La maggior parte dei casi si verifica da maggio a novembre, con un picco ad agosto.

Le anomalie climatiche sono correlate all’epidemiologia della malattia, con focolai più elevati osservati nel 2018, 2022 e 2023, anni caratterizzati da forti anomalie termiche. Le condizioni favorevoli per la crescita dei flebotomi, unite a un’assenza di precipitazioni, potrebbero aver intensificato l’attività del vettore e, di conseguenza, la trasmissione del virus. Nel 2022, infatti, è stato registrato l’anno più secco in Italia dal 1961.