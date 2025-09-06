Aumento casi COVID in Italia, l’allerta del virologo Pistello

Il Sars-CoV-2 continua a circolare e, nonostante la situazione non desti allerta, i casi di contagio stanno leggermente aumentando. Questo fenomeno è stato confermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha registrato un incremento della diffusione del virus in alcuni paesi come Grecia, Irlanda, Romania e Francia. In Italia, sebbene ci sia un aumento dei contagi, l’incremento è contenuto e non preoccupante, con qualche ricovero tra gli over 80 affetti da altre patologie.

Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, ha fornito aggiornamenti sulla situazione attuale del virus. Ha evidenziato che la variante predominante è la XFG, conosciuta anche come ‘Stratus’, proveniente dagli Stati Uniti e attualmente rappresenta oltre il 50% dei contagi in Italia.

Secondo l’ultimo report del ministero della Salute, i contagi in Italia tra il 21 e il 27 agosto sono stati 1.391, in aumento rispetto ai 1.091 della settimana precedente. Pistello ha notato il ritorno di sintomi noti dalla prima fase della pandemia, come la perdita improvvisa di olfatto e gusto, insieme a febbre alta e sintomi respiratori.

Per l’autunno, Pistello ha espresso preoccupazione per la riduzione delle vaccinazioni, soprattutto tra le persone over 60-70, che potrebbero aver perso lo scudo immunologico. Ha consigliato una spinta nelle campagne vaccinali autunnali, sia per il vaccino antinfluenzale che per l’anti-COVID, auspicando un’alta adesione alla doppia vaccinazione, che si è dimostrata sicura ed efficace. Infine, ha ritenuto difficile l’idea di reintrodurre un obbligo vaccinale in Italia, enfatizzando l’importanza di mantenere elevati i tassi di copertura vaccinale.