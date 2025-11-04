19.4 C
Aumento biglietti trasporto pubblico a Ferrara, polemiche in corso

Da stranotizie
A Ferrara, è polemica per l’aumento dei biglietti del trasporto pubblico locale. La consigliera del Movimento 5 Stelle, Marzia Marchi, ha sollevato interrogativi sull’amministrazione, chiedendo chiarimenti riguardo la proroga del contratto di servizio. Questo adeguamento tariffario sembra giustificato oltre l’aumento inflazionistico.

Federconsumatori ha espresso critiche, segnalando l’assenza di un confronto con i consumatori, che ha contribuito a farli allontanare dai mezzi pubblici. Diversi utenti hanno confermato che non ci sono stati dialoghi utili e hanno sottolineato l’inutilità dell’aumento del costo del biglietto se i servizi continuano a rimanere inalterati. Tra le lamentele principali ci sono quelle riguardanti pensiline danneggiate e la mancanza di sedie adeguate, oltre all’assenza di strumenti per facilitare il viaggio delle persone con disabilità.

Federconsumatori ha inoltre contestato l’aumento del 27% applicato a Ferrara, indicando che supera notevolmente l’inflazione registrata negli ultimi cinque anni, rendendo discutibile la motivazione per l’adeguamento.

