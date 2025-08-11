Aumenti tariffe balneari in Sicilia: chiarimenti necessari

Il settore balneare in Sicilia sta affrontando un periodo di aumento delle tariffe che ha sollevato critiche. Fiba Confesercenti Sicilia, tramite il suo presidente Alessandro Cilano, ha chiarito che l’incremento medio dei prezzi nelle strutture balneari è inferiore al 6%, mantenendo la regione tra le più competitivi d’Italia. Attualmente, il costo medio per due lettini e un ombrellone si aggira attorno ai 25 euro, risultando al di sotto della media nazionale. Cilano attribuisce l’aumento ai fenomeni inflazionistici in corso.

Inoltre, Massimo Rallo, coordinatore provinciale di Fiba Confesercenti Trapani, ha evidenziato l’impatto delle crescenti spese operative sui litorali. Negli ultimi due anni, i costi per energia elettrica hanno visto un incremento medio del 35% e le forniture alimentari e beverage sono aumentate di oltre il 20%. Anche le spese per manutenzione e sicurezza per un lido medio superano i 15.000 euro annuali.

L’incertezza normativa legata alla direttiva Bolkestein ha reso necessaria una pianificazione attenta da parte degli imprenditori, influenzando le strategie aziendali. Rallo ha sottolineato che le tariffe locali restano comunque competitive, con un costo medio di affitto per un ombrellone e due lettini a Trapani compreso tra i 20 e i 25 euro, mentre in altre località balneari le tariffe superano spesso i 35-40 euro.

Fiba Confesercenti esorta a basare il confronto su dati concreti anziché su percezioni errate e si dichiara disponibile a collaborare con istituzioni e consumatori per bilanciare le esigenze economiche con la fruizione dei servizi balneari.