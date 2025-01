Aumenti previsti: a chi spettano e quali implicazioni?

In febbraio 2025, il cedolino della pensione Inps subirà un adeguamento in base all’inflazione, con un aumento previsto dello 0,8% stabilito dal Ministero del Lavoro. Questo incremento si applicherà a tutte le pensioni fino a quattro volte il minimo, garantendo un plus pari al 100% dell’aumento dei prezzi registrato dall’Istat. I cedolini saranno consultabili a partire dal 20 gennaio nell’area riservata del sito Inps, con accrediti in due date: il 1° febbraio per i titolari di conto corrente postale e il 3 febbraio per chi ha un conto bancario.

L’aumento previsto per le pensioni del 2025 è stato pubblicato in un decreto ufficiale il 27 novembre 2024. Per le pensioni fino a 2.394,44 euro al mese, l’aumento sarà dello 0,8%, per quelle tra 2.394,44 e 2.993,05 euro sarà dello 0,72%, mentre per le pensioni superiori a 5 volte il minimo l’aumento sarà dello 0,6%. Inoltre, nel cedolino di febbraio, alcuni pensionati riceveranno anche gli arretrati del mese precedente, poiché gli aumenti non sono stati applicati a tutti nel primo pagamento del 2025.

L’aumento è frutto di un sistema di perequazione, che adegua le pensioni all’inflazione attuale. Dal 2025, l’incremento delle pensioni seguirà un meccanismo a fasce differenziate, con l’importo dell’aumento che diminuisce con l’aumento della pensione. È previsto anche un aumento delle pensioni minime, che passeranno da 598,61 a 603,40 euro lordi al mese. Tuttavia, a partire dall’inizio del 2025, ci sarà una riduzione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, incidendo sull’importo dell’assegno di pensione di vecchiaia, che secondo le stime della Cgil subirà una diminuzione di circa il 2%.

In conclusione, i pensionati possono aspettarsi un adeguamento delle loro pensioni a febbraio 2025, tenendo conto dei diversi aumenti e delle nuove misure adottate per affrontare l’inflazione, ma dovranno anche considerare le modifiche ai coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione di vecchiaia.