Aumenti moderati dei prezzi non alimentari in Italia

I prezzi non alimentari in Italia hanno mostrato un lieve incremento dello 0,1% dopo due mesi di stabilità. Questo aumento è stato principalmente sostenuto dai settori delle abitazioni, dell’abbigliamento, dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione.

Analizzando i singoli comparti, i costi delle abitazioni sono aumentati dello 0,1%, mentre l’abbigliamento ha registrato un incremento dell’1,6%, superando l’1,5% del mese precedente. Anche l’assistenza sanitaria è cresciuta, segnando un +0,4%, e l’istruzione ha visto un aumento dell’1,0%.

Nel settore dei trasporti, i prezzi continuano a calare, ma il tasso di diminuzione è rallentato. Attualmente, il calo si attesta al -3,7%, rispetto a una flessione più marcata del -4,3% registrata a maggio.

Per quanto riguarda i prodotti alimentari, si osserva una diminuzione dei prezzi dello 0,3%, in calo rispetto al -0,4% del mese precedente. Questo segna il quinto mese consecutivo di riduzione per questa categoria.