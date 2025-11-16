Aumenti fiscali a Reggio: tensione tra amministrazione e sindacati

Il sindaco Marco Massari è stato invitato a riconsiderare l’aumento delle tasse nell’ambito della manovra per il bilancio di previsione 2026, da approvare entro fine anno. Questo appello è stato rivolto da stakeholder e sindacati, in risposta alle preoccupazioni per possibili aumenti di Tari, Irpef, Imu e delle rette dei servizi scolastici. Le recenti riunioni esplorative non hanno soddisfatto le parti sociali, che temono un aggravio delle spese per i cittadini, già colpiti dall’inflazione e dall’aumento delle tasse regionali.

L’Amministrazione è chiamata a mantenere diversi equilibri: da un lato, c’è la necessità di non gravare ulteriormente sui cittadini, dall’altro, ci sono le preoccupazioni di lavoratori e imprenditori, con gli aumenti delle tariffe su Imu e utenze commerciali. I rapporti con queste categorie non sono stati idilliaci nel primo anno di giunta Massari.

Le parti hanno pianificato un nuovo incontro, inizialmente previsto per mercoledì, ma potrebbe essere posticipato per dare più tempo all’Amministrazione. Sia i sindacati che le associazioni datoriali hanno chiesto una bozza dettagliata delle previsioni fiscali, poiché finora sono state comunicate solo le intenzioni.

Il sindaco ha promesso di cercare di abbassare le tariffe, mentre altri hanno suggerito di considerare le implicazioni politiche di un aumento, specialmente dopo le promesse fatte in campagna elettorale. Un eventuale aumento delle tasse comunali da parte del comune guidato da un sindaco del centrosinistra potrebbe complicare ulteriormente la narrativa politica rispetto al Governo, accusato di non abbassare realmente le tasse.