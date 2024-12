Aumenti dei prezzi per treni, aerei e autobus durante le festività natalizie

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha condotto un’analisi sui costi dei trasporti (bus, treni e aerei) nella prima settimana di dicembre, confrontandoli con quelli delle settimane tra Natale e Capodanno. I risultati evidenziano notevoli aumenti dei prezzi. Mediamente, il costo per viaggiare in bus durante le festività è aumentato del 133%, rispetto al 33% dello scorso anno. I voli aerei hanno visto un incremento del 78%, più del doppio rispetto al precedente +33%. Anche i treni hanno subito aumenti, con una differenza media del 30% rispetto al 20% dell’anno precedente.

Le tratte più interessate da queste fluttuazioni sono quelle con il maggior afflusso di viaggiatori, come studenti che tornano a casa per le festività. Per esempio, un viaggio in bus da Reggio Calabria a Torino può costare fino al 267% in più del prezzo normale, mentre il ritorno sulla stessa tratta arriva addirittura al 303%. Non va meglio per il percorso Roma-Reggio Calabria, dove i costi salgono del 235% in un senso e del 240% nell’altro.

Anche i voli aerei mostrano rincari significativi: la tratta Roma-Reggio Calabria presenta un aumento del 163% per l’andata e del 269% per il ritorno. Per quanto riguarda i treni, la tratta Roma-Pescara registra il maggior rincaro, con un +114% per l’andata e un +115% per il ritorno. La stessa Roma-Reggio Calabria mostra aumenti notevoli con +54% per l’andata e +13% per il ritorno. Tuttavia, la tratta Roma-Bologna si distingue per prezzi più bassi durante il periodo festivo.

Questi aumenti dei prezzi rappresentano un ostacolo significativo per molte persone, rendendo difficile il ritorno a casa durante le festività. Le persone che non possono permettersi tali costi sono spinti a cercare soluzioni alternative, come viaggiare in auto con amici o utilizzare servizi digitali per mettersi in contatto con altri viaggiatori. In conclusione, le variazioni tariffarie sui mezzi pubblici durante il periodo festivo stanno causando difficoltà economiche per coloro che desiderano ricongiungersi con le proprie famiglie.