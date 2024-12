Aumentare lo stipendio dei ministri? Quanto costa la norma, chi ci guadagna.

Arriva un emendamento alla Manovra 2025 che propone di equiparare gli stipendi dei ministri non parlamentari a quelli dei membri eletti alla Camera e al Senato. La modifica prevede che ai membri del governo che non ricoprono un ruolo parlamentare venga riconosciuto un “trattamento economico complessivo” equivalente a quello di senatori e deputati. Pertanto, i ministri non percepiranno solo l’indennità, già uniforme, ma anche altre voci di compenso come la diaria e i rimborsi spese legati all’esercizio del mandato.

Gli interessati sarebbero otto ministri e una decina tra viceministri e sottosegretari. Il costo totale dell’adeguamento è stimato in circa 1,3 milioni di euro all’anno. L’introduzione di questo emendamento suscita un acceso dibattito politico. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dichiarato che non ha mai preso decisioni per motivi economici e continuerà a concentrarsi su ciò che gli piace fare, esprimendo così la sua posizione durante un evento a Roma.

Tuttavia, le opposizioni hanno subito sollevato forti critiche. Giuseppe Conte, leader del M5S, ha definito l’emendamento vergognoso, sottolineando che il governo non sembra rendersi conto della situazione difficile che vivono gli italiani. Anche Enrico Borghi di Italia Viva ha commentato su X, lamentando il fatto che in un momento di difficoltà economica per gran parte della popolazione, il governo pensi ad un aumento degli stipendi per i ministri.

Marco Grimaldi, capogruppo di Avs nella Commissione Bilancio della Camera, ha descritto l’emendamento come indecente, evidenziando l’emergenza salariale che affligge il Paese, con salari stagnanti da decenni. Ha anche chiesto l’intervento del Presidente della Camera, affinché dichiari inammissibile un emendamento che prevede un trattamento onnicomprensivo per i ministri non deputati, poiché questi non hanno gli stessi doveri dei parlamentari e quindi non dovrebbero ricevere un simile trattamento. Nel complesso, l’emendamento sembra destare preoccupazioni circa la sensibilità del governo rispetto alla crisi economica che colpisce il paese.