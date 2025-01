Aumentano le diagnosi di melanoma in Italia

Le diagnosi di melanoma in Italia sono in aumento, con un incremento del 30% registrato nel 2024. Tuttavia, grazie all’immunoterapia, il 50% dei pazienti con melanoma metastatico riesce a sopravvivere per 10 anni dalla diagnosi. Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma all’Istituto Pascale di Napoli, ha sottolineato la necessità di aggiornare le linee guida della Società europea di oncologia, proponendo che l’immunoterapia diventi la prima scelta terapeutica anziché l’ultima opzione.

Il melanoma cutaneo è un tumore che origina dai melanociti, cellule della pelle responsabili della produzione di melanina, il pigmento che protegge dai danni dei raggi solari. In normali condizioni, i melanociti possono formare nei, ma quando il tumore avanza, si diffonde ad altri organi, come linfonodi, polmoni e cervello, portando a una prognosi infausta.

Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2024” dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), le diagnosi di melanoma potrebbero raggiungere le 17.000 unità, con un incremento di circa 4.300 casi rispetto ai 12.700 del 2023. Ascierto ha suggerito che questo aumento potrebbe riflettere una maggiore sensibilità della popolazione verso controlli regolari, ma anche un’esposizione più alta ai fattori di rischio, come l’esposizione solare senza protezione adeguata o l’uso di lettini abbronzanti.

Nonostante il preoccupante aumento delle diagnosi, i progressi nell’immunoterapia hanno portato a risultati positivi nel trattamento, in particolare per i casi metastatici, in cui il tasso di sopravvivenza a dieci anni è significativo. Le nuove linee guida Esmo raccomandano l’immunoterapia adiuvante, post-operatoria, nei melanomi di stadio IIB, IIC e III, inclusa la malattia metastatica. L’immunoterapia neoadiuvante, somministrata prima dell’intervento, viene anche contemplata per il melanoma metastatico.

Inoltre, la terapia con immunoterapia ‘dual block’ è ora rimborsabile per i melanomi non resecabili o metastatici. Nonostante questi avanzamenti terapeutici, Ascierto sottolinea che la prevenzione rimane la strategia migliore per affrontare il problema del melanoma.