Aumentano i trapianti di cornea, stabili le donazioni

Nel 2024, in Italia, i trapianti di cornea sono aumentati a 8.433, con un incremento del 6,6% rispetto all’anno precedente, mentre le donazioni di cornee sono rimaste stabili a 11.105. In vista della Giornata nazionale della donazione degli organi, Alessandra Balestrazzi, presidente dell’Associazione Italiana Medici Oculisti (AIMO), ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare il pubblico sulla donazione. Per questo motivo, AIMO ha collaborato con S.I.S.O. e SIBO per lanciare la campagna social “Un gesto che accende lo sguardo al futuro”, enfatizzando il valore della donazione. Paola Bonci, di SIBO, ha ribadito che anche le persone anziane o con complessi interventi chirurgici oftalmologici possono donare cornee, poiché la diminuzione della vista può non dipendere da problemi corneali.

Il prelievo delle cornee è possibile entro 24 ore dalla morte del donatore. La campagna di sensibilizzazione sulla donazione inizierà a maggio e mira a informare sul valore della donazione anche in momenti di lutto. Tuttavia, nei primi tre mesi del 2025, il 40% di 950.000 persone che hanno rinnovato la carta d’identità ha rifiutato la donazione degli organi, la percentuale più alta negli ultimi dieci anni, secondo il Centro Nazionale Trapianti.

Il presidente di S.I.S.O., Teresio Avitabile, ha espresso preoccupazione per questa tendenza, che riduce le opportunità di salvare vite. La donazione di organi e tessuti è un gesto generoso che può cambiari il destino di molti, e per questo è fondamentale continuare la sensibilizzazione. Anche quest’anno, il Centro Nazionale Trapianti promuoverà iniziative informative sui temi della donazione attraverso canali web e social.