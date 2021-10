Autunno, tempo di rincari. Anche per Netflix: a partire dal 2 ottobre, aumenteranno infatti i prezzi per gli abbonamenti Standard (da 11,99 a 12,99 euro) e Premium (da 15,99 a 17,99 euro) in Italia. Il prezzo del piano base non cambierà, rimanendo a 7,99 euro, come è stato fin dall’inizio. Questi aumenti verranno applicati a tutti i nuovi abbonati dal 2 ottobre, mentre gli abbonati attuali inizieranno a ricevere una notifica dal 9 ottobre, sia tramite e-mail sia nell’app 30 giorni prima dell’aumento di prezzo.

“Il nostro obiettivo principale è offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati”, spiega un portavoce dell’azienda. “Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze”.

Netflix è la più grande piattaforma globale di contenuti tv in streaming: ha oltre 209 milioni di utenti, e continua a crescere, ma non più ai ritmi di qualche tempo fa. Dopo il boom di abbonamenti con i lockdown in tutto il mondo, l’ultimo trimestre ha fatto segnare un rallentamento della crescita: 1,54 milioni, meglio degli 1,12 milioni indicati dalla società ma inferiori agli 1,75 milioni previsti dagli analisti. Preoccupa soprattutto la perdita di 430.000 abbonati negli Stati Uniti e in Canada, i due mercati più redditizi. Così l’azienda ha assunto da Facebook un esperto di videogiochi, Mike Verdu, per esplorare nuove opportunità, e di recente ha lanciato (anche in Italia) i primi cinque titoli.

I titoli

Intanto, Netflix ha puntato sempre di più sui contenuti prodotti localmente nei vari Paesi, costruendo un’ampia offerta di serie, film e documentari, che spaziano tra i generi. Solo nel 2020 ha lanciato 5 nuove stagioni di serie originali italiane e una varietà di film made in Italy – da Ultras (marzo) a L’incredibile storia dell’Isola delle Rose (dicembre), e ha continuato a farlo nel 2021, sia per le serie – Zero, Summertime S2, Generazione 56K, Luna Park, sia per i film – L’ultimo Paradiso, Sulla stessa onda, Il Divin Codino, A Classic Horror Story.

Netflix sta inoltre lavorando su alcune serie, tra cui:

Guida Astrologica per Cuori Infranti, basato sull’omonimo libro di Silvia Zucca

Fedeltà, ispirato al libro di Marco Missiroli

La Vita Bugiarda degli Adulti tratto dall’omonimo libro di Elena Ferrante

Strappare Lungo i Bordi, la serie animata scritta e diretta da Zerocalcare

Incastrati di e con Ficarra e Picone

La docu serie basata sul libro di Papa Francesco “La Saggezza del tempo”

Il docu show Alessandro Cattelan: Una semplice domanda

Skam 5

A questi si aggiungono le 4 serie recentemente annunciate:

Tutto chiede salvezza

Lidia Poet (titolo provvisorio)

Nemesis

Briganti

L’offerta di film realizzati in Italia si arricchirà prossimamente con Mio fratello mia sorella di Roberto Capucci; Yara di Marco Tullio Giordana e con l’attesissimo nuovo film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, vincitore del Leone d’Argento Gran Premio della giuria all’ultima Mostra del cinema di Venezia e del premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente, il protagonista Filippo Scotti.

Inoltre, ha anche una corposa lista di titoli internazionali in uscita prossimamente, come la parte finale de La Casa di Carta; The Witcher S2; Emily in Paris S2; You S3 – e film molto attesi come The Power of the Dog, Red Notice, Don’t Look up.

Dal 2022

Le novità tecnologiche

Netflix ha anche apportato diversi miglioramenti al servizio, ad esempio l’opzione Riproduci qualcosa, utile per chi non ha idea di cosa scegliere nell’amplissima offerta della piattasforma. Oppure il Parental Control controlli parentali aggiornati per dare ai genitori gli strumenti di cui hanno bisogno per prendere le decisioni giuste per la loro famiglia, la Top 10 sui profili Kids per aiutare i bambini e le famiglie a trovare qualcosa da guardare e avvicinarli; ed email di riepilogo bisettimanali per offrire ai genitori una migliore comprensione delle preferenze dei loro figli e dei modi per coinvolgere tali interessi E con gli Smart Downloads gli abbonati possono portare con sé contenuti da consultare offline. Smart Downloads elimina un episodio quando si finisce di guardarlo e scarica automaticamente quello successivo.