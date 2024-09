Aumenta il rischio di cancro nei topi

Il digiuno intermittente è diventato una pratica comune tra milioni di persone, inclusi numerosi VIP e politici italiani. Una ricerca del Massachusetts Institute of Technology (MIT), pubblicata sulla rivista ‘Nature’, ha analizzato gli effetti di questo regime alimentare, rivelando sia aspetti positivi che negativi. In particolare, si è evidenziato un potenziale aumento del rischio di sviluppare cancro, legato alla fase di rialimentazione dopo il digiuno.

Nello studio, gli scienziati hanno condotto esperimenti su tre gruppi di topi. Il primo gruppo ha digiunato per 24 ore, il secondo ha digiunato per 24 ore e poi ha mangiato liberamente durante un periodo di rialimentazione, mentre il terzo gruppo ha consumato normalmente per tutta la durata dell’esperimento. Gli esperti si sono concentrati sul legame tra rigenerazione cellulare e rialimentazione, osservando che le cellule staminali intestinali dimostravano una maggiore capacità di proliferazione durante la fase di rialimentazione nei topi che avevano digiunato. Tuttavia, questa proliferazione era accompagnata da un aumento delle mutazioni oncogene.

I ricercatori hanno scoperto che la rialimentazione post-digiuno non solo incrementa la proliferazione delle cellule staminali intestinali, ma anche la formazione di tumori intestinali in fase iniziale. Quando è stato modificato un gene cancerogeno nei topi, quelli in fase di rialimentazione hanno mostrato una maggiore probabilità di sviluppare polipi precancerosi rispetto a quelli che avevano avuto il gene ‘attivato’ durante il digiuno.

Questi risultati suggeriscono che i cicli di digiuno e rialimentazione dovrebbero essere valutati con attenzione nella pianificazione di strategie dietetiche. La fase di rialimentazione, infatti, può portare a una rigenerazione cellulare che, sebbene inizialmente vantaggiosa, potrebbe anche avere conseguenze negative in termini di tumorigenicità.

In conclusione, mentre il digiuno intermittente può offrire benefici, come la rigenerazione cellulare, è fondamentale considerare i potenziali rischi associati alla fase di rialimentazione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di patologie oncologiche. I ricercatori invitano a un’ulteriore attenzione ed esplorazione di tali pratiche nella dieta, enfatizzando l’importanza di studiare a fondo gli effetti a lungo termine di queste loro applicazioni.