Aumenta il benessere animale: nuovi fondi per gli allevatori toscani

Il benessere animale gioca un ruolo cruciale nel settore zootecnico e recentemente la Regione Toscana ha deciso di ampliare le risorse destinate a questo ambito. Con una delibera dell’ultima giunta, è stata incrementata la dotazione finanziaria del bando “Investimenti per il benessere animale”, portandola a 7 milioni di euro, rispetto ai 3 milioni iniziali.

Il presidente della regione, Eugenio Giani, ha sottolineato l’importanza di questo aumento per supportare le aziende zootecniche nel migliorare le condizioni di vita degli animali. La vicepresidente e assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi, ha evidenziato come sempre più allevatori stiano adottando pratiche più rispettose, contribuendo non solo al benessere degli animali, ma anche a vantaggi per l’ambiente e la qualità dei prodotti alimentari, come carne e latte, incluse le specialità DOP e IGP.

Il bando offre sostegni per gli allevamenti che rispettano standard di benessere superiori ai requisiti legali, misurati attraverso l’adesione al sistema “ClassyFarm”. Questo sistema consente una valutazione approfondita delle condizioni di allevamento, tenendo conto di vari aspetti, tra cui il management e le condizioni sanitarie degli animali. Sono inclusi diversi tipi di allevamento, come bovini, bufalini, ovini e caprini, sia da latte che da carne, coprendo così una parte significativa della zootecnia toscana.