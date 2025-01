Augusta Montaruli Risponde agli Hatters: Combattendo le Fake News Sessiste

Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, ha avviato denunce contro gli haters dei social che diffondono fake news sessiste su di lei. Tra le accuse infondate, si sostiene che la parlamentare abbia utilizzato fondi pubblici per l’acquisto di un vibratore e un libro, fatti che non si sono mai verificati e per cui Montaruli non risulta indagata. La deputata ha espresso un forte turbamento per la cattiveria e ha affermato che non si sottrarrà alle sue responsabilità nella difesa della sua onorabilità. Ha anche chiarito che la persona accusata di aver acquistato un vibratore con fondi regionali era un consigliere regionale del PD, già assolto, mentre lei non è mai stata imputata né per questo né per qualsiasi altro oggetto.

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha espresso solidarietà a Montaruli, definendo inaccettabili gli attacchi sessisti nei suoi confronti e auspicando una condanna unanime della situazione. Anche il deputato Francesco Filini di FdI ha denunciato la campagna diffamatoria, sottolineando che Montaruli è stata costretta a querelare gli autori di queste notizie false. Filini ha invitato la sinistra parlamentare a condannare le ingiurie rivolte a una donna in politica.

Forza Italia ha manifestato il proprio sostegno a Montaruli. Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, ha descritto le fake news sessiste come strumenti politici inaccettabili. Ha ribadito che colpire una donna impegnata in politica con diffamazioni è una pratica odiosa che deve finire. Ha concluso sostenendo che le leggi e le regole online devono essere rispettate e che i responsabili verranno puniti.

La vicenda di Augusta Montaruli ha messo in luce non solo gli attacchi personali che le donne in politica devono affrontare, ma anche il sostegno che ricevono dai colleghi di partito e da altri esponenti politici. Purtroppo, questa situazione evidenzia un problema persistente di sessismo e di uso strumentale delle informazioni nel dibattito pubblico. Montaruli si dice determinata a proseguire nella sua battaglia, sfidando le ingiurie che la colpiscono.