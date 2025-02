Augusta Montaruli: La Deputata di FdI Condannata per Peculato

Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, è tornata alla ribalta per un acceso scambio in tv con Marco Furfaro del Partito Democratico. Durante la trasmissione Tagadà, andata in onda il 5 febbraio, Montaruli ha interrotto Furfaro imitando più volte il verso di un cane (“bau”), in riferimento ai “soldi trovati nella cuccia del cane” di Monica Cirinnà. Furfaro ha colto l’occasione per ricordare la condanna per peculato di Montaruli, esprimendo ironicamente che Fratelli d’Italia ha commesso un’errore nel parlare di legalità, data la sua condanna.

Augusta Montaruli, nata a Torino il 14 settembre 1983 e laureata in Giurisprudenza, è avvocato penalista dal 2016. Eletto per la prima volta nelle elezioni politiche del 2018 e successivamente rieletto nel 2022, ha ricoperto l’incarico di sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Università e della Ricerca fino alle dimissioni nel febbraio 2023. Montaruli è stata coinvolta nell’inchiesta “Rimborsopoli”, relativa all’uso illecite di fondi pubblici nella Regione Piemonte dal 2010 al 2014, quando era consigliera regionale. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 1 anno e 6 mesi nel febbraio 2023 per spese non giudicate attinenti alla sua funzione.

Dopo la condanna, Montaruli si è dimessa e il 14 marzo 2023 è stata nominata componente della Commissione di Vigilanza Rai, diventando vicepresidente dal 4 aprile. La sua performance durante il dibattito ha suscitato numerose critiche sui social.