Auguri a Chi Ha la Fortuna di Avere i Figli Vicino

Il 19 marzo 2025, Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia, ha vissuto una Festa del papà particolarmente difficile dopo la morte del figlio Francesco, avvenuta lo scorso febbraio a soli 30 anni. Francesco è deceduto precipitando dall’ultimo piano di un palazzo, ed il senatore ha condiviso il suo profondo dolore tramite un post su Facebook.

Mario Occhiuto ha tre figli e ha espresso il suo amore per Francesco, dichiarando che “due posso stringerli tra le braccia, uno lo abbraccio ogni giorno con il pensiero e con l’anima”. In un viaggio di pellegrinaggio, ha visitato i luoghi di San Francesco di Paola e San Francesco d’Assisi per onorare il nome del figlio e trovare conforto nella preghiera. Ha sottolineato che l’amore di un padre è infinito e che “può essere anche la più difficile” delle esperienze.

Il senatore ha descritto il legame con i figli come indissolubile, fondato non solo sul sangue, ma sull’amore che resta sempre. Ha anche inviato un messaggio di sostegno a tutti i padri, sia quelli che possono abbracciare i propri figli sia quelli che li portano nel cuore.

In una riflessione sulla vita di Francesco, Occhiuto ha rivelato che il figlio soffriva di fragilità interiori, che lo portavano a crisi, specialmente sotto stress. Questa situazione era diventata insostenibile e ha portato a un esito tragico. Mario Occhiuto ha espresso la sua angoscia per non essere riuscito a proteggere il figlio, confessando che pensava di poterlo aiutare ma, purtroppo, non è stato così.