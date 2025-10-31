Auger-Aliassime sfida Vacherot nei quarti del Masters di Parigi

Félix Auger-Aliassime, attualmente nono nel ranking ATP, affronterà Valentin Vacherot, in ottima forma, per un posto nelle semifinali del Masters di Parigi. Auger-Aliassime ha avuto un inizio di stagione difficile, ma ha trovato la sua forma nelle ultime settimane, raggiungendo le semifinali agli US Open e conquistando il suo ottavo titolo ATP all’European Open.

Durante il torneo di Parigi, ogni sua vittoria è arrivata dopo aver perso il primo set. Ha superato Francisco Comesaña con un punteggio di 6-7(2), 6-3, 6-3, e successivamente ha battuto Alexandre Müller 5-7, 7-6(5), 7-6(4). Infine, ha eliminato Daniel Altmaier con un punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, assicurandosi così la sua seconda presenza nei quarti di finale del Masters di Parigi.

Dal canto suo, Vacherot ha iniziato il suo percorso con una vittoria su Jiří Lehečka per 6-1, 6-3, e ha poi superato Arthur Rinderknech 6-7(9), 6-3, 6-4. Ha vinto anche contro Cameron Norrie, con un punteggio di 7-6(4), 6-4, raggiungendo i quarti in un torneo Masters 1000 per la seconda volta consecutiva.

Il match tra Auger-Aliassime e Vacherot si giocherà il 31 ottobre nella Paris La Défense Arena. Non si sono mai confrontati in precedenza sul circuito ATP, rendendo questo incontro il loro primo faccia a faccia.

Entrambi i giocatori hanno mostrato solidità al servizio, con Auger-Aliassime che ha vinto l’84,5% dei punti al primo servizio e Vacherot che ne ha conquistato l’81%. La performance serve come chiave per entrambi, così come la pressione esercitata nei momenti cruciali. Il match si preannuncia combattuto, con il canadese che potrebbe avere un vantaggio grazie alla sua esperienza in incontri di alto livello.