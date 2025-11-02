Audizioni a Palermo per nuovi talenti musicali e di danza

È stata aperta una selezione per un nuovo spettacolo musicale. I provini sono destinati a cantanti-performer e ballerini.

Le audizioni si terranno il 4 novembre a Palermo, presso il Teatro Apparte, in via Antonio Furitano, 5A, a partire dalle ore 10.00.

Si cercano cantanti-performer con buone capacità di movimento scenico e senso del ritmo, appassionati di musica pop e di coreografie. Sono richiesti anche ballerini e ballerine specializzati in hip hop e stili di danza street.

Per partecipare ai casting è necessario inviare una candidatura via e-mail all’indirizzo [email protected]. Gli interessati devono includere nome, cognome, età e due foto (mezzo busto e figura intera). Durante le audizioni, è richiesto di presentare un brano in inglese (con base su chiavetta o telefono) e, se desiderato, una breve esibizione libera.

La Società Cooperativa Teatro Apparte, fondata nel 2021, gestisce sedi teatrali e coordina attività di produzione e distribuzione. Ha sede a Palermo.

