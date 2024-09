Audizione di Sangiuliano in Procura sul caso Boccia: Le dichiarazioni dell’ex ministro

L’audizione dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano presso la Procura di Roma è durata quattro ore, in seguito alla denuncia presentata contro la sua ex collaboratrice Maria Rosaria Boccia. Sangiuliano è stato ascoltato dai pubblici ministeri, sotto la direzione del procuratore Francesco Lo Voi, per fornire chiarimenti sulla denuncia che accusa Boccia di “indebite pressioni”, tentata estorsione e violazione della privacy. Silverio Sica, l’avvocato di Sangiuliano, ha dichiarato che durante l’audizione sono stati illustrati i dettagli della denuncia e che ora gli inquirenti esamineranno attentamente le informazioni fornite.

La denuncia di Sangiuliano risale al 19 settembre, ed è stata anticipata dal legale il 6 settembre. Secondo il Corriere della Sera, le accuse riguardano una serie di interazioni tra Sangiuliano e Boccia, inclusi messaggi personali che menzionano una presunta gravidanza, oltre a comunicazioni con la moglie dell’ex ministro, Federica Corsini.

Contemporaneamente, Sangiuliano è soggetto a indagini per presunti reati di peculato e rivelazione di segreto d’ufficio, avviate a seguito di un esposto del deputato di Avs, Angelo Bonelli. Le accuse sono scaturite dalle dichiarazioni di Boccia, la quale sostiene di aver partecipato a viaggi e incontri istituzionali insieme a Sangiuliano, spostamenti che potrebbero non essere stati autorizzati e che implicano un possibile uso improprio di fondi pubblici.

La procura ha aperto un fascicolo che è stato trasmesso al Tribunale dei Ministri, come previsto per i reati commessi da membri del governo. Inoltre, la Corte dei Conti sta conducendo un’inchiesta per esaminare potenziali danni erariali e potrebbe delegare la Guardia di Finanza a raccogliere ulteriori prove.

Nonostante le recenti vicende e la perquisizione del suo telefono, Maria Rosaria Boccia ha recentemente ripreso a postare contenuti sul suo profilo, suggerendo che è intenzionata a rimanere “operativa” riguardo al caso che coinvolge Sangiuliano. Le prossime fasi delle indagini saranno cruciali per comprendere la gravità delle accuse e le possibili conseguenze legali per le parti coinvolte.