Auditel del Martedì: Chi Ha Trionfato tra Blackout Verità Nascoste e Zorro il 14 Gennaio?

Martedì 14 gennaio, la Rai ha ottenuto risultati positivi negli ascolti TV, secondo i dati Auditel. Nel preserale, L’Eredità su Rai 1 ha conquistato 4.634.000 spettatori (26% di share), posizionandosi sopra La Ruota della Fortuna di Canale 5, che ha totalizzato 3.488.000 spettatori (21%). Nella seconda parte del quiz, L’Eredità – La sfida dei 7 ha registrato 3.274.000 spettatori (22%).

Nell’access prime time, Rai 1 ha dominato con Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, che ha ottenuto 6.178.000 spettatori (28,5%), battendo Cinque minuti (5.107.000 spettatori, 24,4%) e Striscia la Notizia di Canale 5, che ha raccolto 2.888.000 spettatori (13,3%). La7 ha proposto Otto e mezzo, totalizzando 1.754.000 spettatori (8,1%).

In prima serata, la serie Blackout 2 – Le verità nascoste ha ottenuto il primo posto, con 3.253.000 spettatori (17%) nel primo episodio e 2.632.000 spettatori (18,9%) nel secondo, superando il film Mechanic: Resurrection su Italia 1, che ha registrato 1.568.000 spettatori (8,6%), e Zorro – Amore e vendetta su Canale 5, con 1.523.000 spettatori (10,4%). Al di sotto del podio, DiMartedì su La7 ha attratto 1.463.000 spettatori (8,8%).

Nel complesso, i dati riflettono una giornata favorevole per la Rai, evidenziando il successo di programmi come L’Eredità e Affari Tuoi. La competizione tra i vari network si dimostra accesa, ma le proposte della Rai hanno avuto un forte impatto sugli ascolti. I risultati per il 14 gennaio mostrano come la programmazione di Rai 1 sia riuscita a conquistare il pubblico in diverse fasce orarie, mettendo in evidenza la capacità di attrazione dei contenuti offerti.

Questi dati Auditel delineano chiaramente la situazione attuale degli ascolti televisivi, con la Rai che continua a mantenere una posizione di rilievo nel panorama televisivo italiano. La lotta per gli ascolti si configura come un elemento chiave nel definire le strategie di programmazione futura e nella competizione tra i diversi canali.