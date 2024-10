Auditel del 15 ottobre: Temptation Island sfida House of Gucci, Dimartedì e È Sempre Cartabianca

Lunedì 14 ottobre, la Rai non riesce a dominare gli ascolti televisivi. I dati Auditel mostrano che, sebbene Rai 1 si aggiudichi la vittoria nel preserale con “Reazione a Catena” e nell’access prime time con “Affari Tuoi” contro “Striscia la Notizia” di Canale 5, in prima serata “House of Gucci” di Rai 1 perde contro “Temptation Island” di Canale 5, posizionandosi comunque sopra “Dimartedì” su La7. Al di sotto del podio troviamo “The Foreigner” su Italia 1, “The Floor” su Rai 2, “È sempre Cartabianca” su Rete 4, “Le ragazze” su Rai 3, “X Factor” su Tv8 e “Best Weekend” sul Nove.

Per la prima serata del 15 ottobre, i dati sono i seguenti:

– Canale 5, “Temptation Island”: 3.244.000 spettatori (23,1%)

– Rai 1, “House of Gucci”: 1.894.000 spettatori (11,9%)

– La7, “Dimartedì”: 1.491.000 spettatori (8,9%)

Nella sezione fuori podio:

– Italia 1, “The Foreigner”: 892.000 spettatori (5,8%)

– Rai 2, “The Floor”: 860.000 spettatori (5,2%)

– Rete 4, “È sempre Cartabianca”: 808.000 spettatori (5,7%)

– Rai 3, “Le ragazze”: 772.000 spettatori (4,2%)

– Tv8, “X Factor”: 699.000 spettatori (4,1%)

– Nove, “Best Weekend”: 345.000 spettatori (1,9%).

Nei dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30), “Affari Tuoi” su Rai 1 ha registrato 5.724.000 spettatori (26,7%), mentre “Cinque minuti” su Rai 1 ha attirato 4.635.000 spettatori (22,9%). Canale 5 con “Striscia la Notizia” ha avuto 2.935.000 spettatori (13,7%).

Per il preserale (dalle 18 alle 20), “Reazione a Catena” su Rai 1 ha visto 3.603.000 spettatori (22,1%) e “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha raggiunto 3.242.000 spettatori (21,2%). A seguire, il “TGR” su Rai 3 con 2.692.000 spettatori (15,5%).

Auditel, l’ente responsabile della rilevazione degli ascolti, monitora i consumi televisivi di 16.100 famiglie rappresentative della popolazione italiana, utilizzando apparecchiature che analizzano continuamente le visualizzazioni. I dati vengono pubblicati ogni mattina prima delle 10.