Auditel: Chi ha trionfato tra Ballando con le Stelle e Il Volo il 14 dicembre?

I dati Auditel del 14 dicembre 2024 evidenziano un grande successo per la Rai, in particolare con il programma “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci. Lo show ha raggiunto un impressionante 29,1% di share, attirando oltre 3,7 milioni di telespettatori. Questo risultato ha permesso alla Rai di superare la concorrenza di Mediaset, dove il programma “Il Volo” si è fermato a un modesto 14%. Anche La7 ha registrato buoni ascolti con “In Altre parole”, che ha totalizzato il 5,5% di share e 950.000 spettatori.

Ecco i dati specifici per la serata: su Rai1, “Ballando con le Stelle” ha avuto 3.666.000 spettatori, mentre su Canale 5, “Il Volo – Tutti per uno” ha attirato 1.941.000 spettatori. La7 ha riportato il suo programma “In Altre parole” a 950.000 spettatori. Fuori dal podio, Rai2 con “S.W.A.T.” ha registrato 626.000 spettatori (3,7%), Italia1 con “Sonic 2: il film” ha avuto 786.000 spettatori (4,9%), e Rai3 con “Sapiens – Un Solo Pianeta” ha totalizzato anch’esso 626.000 spettatori (3,9%). Rete4 ha totalizzato 819.000 spettatori con “Il Ragazzo di Campagna” (4,9%), mentre Tv8 ha ottenuto 384.000 spettatori (2,3%) con “4 Ristoranti” e 224.000 spettatori (1,9%) per l’episodio delle 23:05. Infine, Nove ha registrato 360.000 spettatori (2,1%) con “Il Segreto di Natale”.

In merito ai dati dell’access prime time e del preserale, le informazioni specifiche non erano disponibili al momento della pubblicazione. È degno di nota che l’Auditel, l’ente che gestisce questi dati, opera come una società a responsabilità limitata i cui soci sono le varie emittenti. Auditel monitora circa 16.100 famiglie che rappresentano il campione della popolazione italiana, fornendo dati ponderati sul consumo televisivo. Le famiglie sono dotate di apparecchiature elettroniche che tracciano i loro consumi televisivi 24 ore su 24, e i dati sono resi pubblici ogni mattina prima delle 10.