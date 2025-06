Audit Ministeriali: Valutazione e Miglioramento del Sistema Sanitario

Negli ultimi anni, il sistema sanitario regionale ha affrontato numerose verifiche per garantire la sicurezza alimentare e la salute animale. Recentemente è stato avviato il secondo ciclo di audit ministeriali, mirato a valutare i progressi rispetto alle criticità emerse in precedenti indagini.

Il secondo ciclo di audit, iniziato nel 2015, si concentra sulla verifica delle misure adottate per affrontare le osservazioni e le raccomandazioni emerse dal primo audit. Questo include l’analisi dei piani d’azione sviluppati in risposta agli audit ministeriali, i progressi relativi all’accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 riguardante il miglioramento delle autorità competenti, e le nuove organizzazioni territoriali. Viene inoltre esaminato il governo dei flussi informativi, compresi gli esiti delle verifiche sugli adempimenti dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e i piani di impegno firmati. Sentenziali di audit sono applicate alle autorità competenti per garantire trasparenza e responsabilità. L’audit monitorerà anche l’attuazione di eventuali Programmi Operativi relativi al settore alimentare e veterinario, per assicurare che gli obiettivi stabiliti siano rispettati e che la salute pubblica sia protetta.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.salute.gov.it