Audioprotesista cercasi per opportunità professionale

Siamo Pontoni – Udito & Tecnologia, un punto di riferimento da oltre 30 anni per chi vuole tornare a sentire. Con il nostro metodo Clarivox, abbiamo aiutato più di 19.700 persone e gestiamo oltre 30 studi nel Nord Italia. Ora stiamo ampliando il nostro team a Padova.
Cosa cerchiamo?
– Un audioprotesista motivato e appassionato
– Approccio tecnico, umano e personalizzato
– Disponibilità a mettersi in gioco
Il profilo ideale:
– Voglia di crescere e apprendere
– Capacità di lavorare in team
– Orientamento al risultato senza sacrificare la qualità
– Ottime capacità comunicative
– Curiosità e apertura all’innovazione
Cosa offriamo?
– Ambiente di lavoro dinamico e motivato
– Formazione continua e opportunità di crescita
– Compenso adeguato all’esperienza
– Occasione di far parte di una realtà innovativa
Se credi che il tuo lavoro possa migliorare la vita delle persone, candidati ora. Padova ha bisogno di te!
