Audioprotesista cercasi per opportunità professionale

Sei un audioprotesista e cerchi un’opportunità per fare la differenza? Padova ti aspetta!

Siamo Pontoni – Udito & Tecnologia, un punto di riferimento da oltre 30 anni per chi vuole tornare a sentire. Con il nostro metodo Clarivox, abbiamo aiutato più di 19.700 persone e gestiamo oltre 30 studi nel Nord Italia. Ora stiamo ampliando il nostro team a Padova.

Cosa cerchiamo?

– Un audioprotesista motivato e appassionato

– Approccio tecnico, umano e personalizzato

– Disponibilità a mettersi in gioco

Il profilo ideale:

– Voglia di crescere e apprendere

– Capacità di lavorare in team

– Orientamento al risultato senza sacrificare la qualità

– Ottime capacità comunicative

– Curiosità e apertura all’innovazione

Cosa offriamo?

– Ambiente di lavoro dinamico e motivato

– Formazione continua e opportunità di crescita

– Compenso adeguato all’esperienza

– Occasione di far parte di una realtà innovativa

Se credi che il tuo lavoro possa migliorare la vita delle persone, candidati ora. Padova ha bisogno di te!