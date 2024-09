Audiogamma presenta in Italia il Rotel A8: HiFi a prezzo competitivo

Il Rotel A8 è un amplificatore analogico che debutta in Italia, parte della serie 14 del marchio giapponese, distribuito da Audiogamma. Questo modello compatto si rivolge a chi cerca un audio HiFi di qualità ma ha limitazioni di spazio e budget. Con un prezzo di 399 euro, il Rotel A8 si configura come un amplificatore economico ma con un buon rapporto prezzo-caratteristiche, idoneo per utilizzarlo con altoparlanti analogici già posseduti.

Dal punto di vista tecnico, il Rotel A8 offre una potenza di 40 W su 4 ohm e 30 W su 8 ohm, grazie a un trasformatore toroidale di alimentazione di produzione interna. Le dimensioni dell’amplificatore sono particolarmente contenute (430x73x347 mm), con un’altezza di poco più di 7 cm e un peso di 5,8 kg. È progettato per connettersi a quattro sorgenti audio: un giradischi mediante un ingresso Phono MM e tre sorgenti analogiche tramite ingressi RCA.

Il design è minimalista, con una manopola frontale per il volume e LED coassiali che possono essere personalizzati in diverse colorazioni (rosso, verde, blu e viola). Nella parte frontale si trova anche un’uscita per cuffie Mini-Jack da 3,5 mm. Il dispositivo offre controlli per il tono, bassi, alti e bilanciamento dei canali, consentendo all’utente di adattare l’esperienza di ascolto secondo le proprie preferenze. L’amplificatore è disponibile in due varianti di colore: nero e silver, e include un telecomando a infrarossi per la regolazione del volume e la selezione delle sorgenti. Inoltre, se abbinato a un lettore CD Rotel, il telecomando può controllarne anche le funzioni.

Tra le funzionalità, è presente un selettore di autospegnimento che spegne il dispositivo dopo un periodo di inattività, e un assorbimento energetico di 110 W che scende a 0,5 W in modalità standby. Il Rotel A8 è attualmente disponibile in Italia e, sebbene il prezzo possa sembrare elevato, è competitivo rispetto ai prezzi medi del mercato HiFi.