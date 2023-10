Audio choc di Giambruno: “Lo facciamo in quattro”

Dopo il fuorionda choc di ieri Striscia la Notizia è tornata all’attacco. Nell’ultima puntata del tg satirico di Canale 5 hanno trasmesso un audio molto particolare di Andrea Giambruno registrato dietro le quinte del programma Diario del Giorno.

Nell’audio in questione si sente Andrea Giambruno che scherzando con una o due ragazze parla di uno strano gruppo di lavoro e di toccarsi mentre parla.

“Posso toccarmi il pa**o mentre ti parlo? Ah lo sto già facendo? Ma tu sei fidanzata? Però sei aperutista? Come ti chiami bella? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Come amore? Sai che io e ***** abbiamo una tresca?! Lo sa tutta Mediaset e adesso lo sai anche tu. Però stiamo cercando anche una terza partecipante così facciamo in tre, ma anche le foursome. Le facciamo con ***** anche se lui generalmente va a Madrid a sc****e. Hai sc***to? Lì c’è f**a? Sc**i?

Ascolta, a te volevo dire una cosa. Vuoi entrare a fare parte del nostro gruppo? Sì, vuoi entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Devi darci qualcosa in cambio. Se vuoi far parte del nostro gruppo devi fare le foursome Se c’è un test attitudinale? Il sottotitolo è ‘si sc**a’.

Tu hai sentito? Le ho detto ‘vuoi entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro? Allora devi fare le foursome con noi’”.