Audience TV e Dati Auditel: Mercoledì 2 Ottobre a Confronto tra I Fratelli Corsaro, Rumba Therapy e Chi l’ha Visto

Il mercoledì 2 ottobre ha visto un accesa competizione tra Rai e Mediaset durante la prima serata, con i dati Auditel che testimoniano un confronto ravvicinato. Su Canale 5, “I Fratelli Corsaro” ha registrato 1.938.000 spettatori e il 12,3% di share, mentre su Rai 1 “Rumba Therapy” ha ottenuto un leggero vantaggio con 1.970.000 spettatori e il 12%. Il programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?” ha chiuso il podio con 1.693.000 spettatori e l’11,1% di share. Al di fuori del podio, “Fuori dal coro” su Rete 4 ha avuto 856.000 spettatori (6,6%), mentre “FBI Most Wanted” su Italia 1 ha raggiunto 841.000 spettatori (5,2%).

Nell’access prime time, Rai 1 si è dimostrata molto forte con “Affari Tuoi”, ottenendo 5.215.000 spettatori e il 26% di share, seguito da “Cinque minuti” con 4.097.000 spettatori (21,1%). Canale 5 ha registrato “Striscia la Notizia” con 2.493.000 spettatori (12,4%). Al di sotto del podio si trovano “Otto e mezzo” su La7 e “Un Posto al Sole” su Rai 3, con rispettivamente 1.723.000 e 1.534.000 spettatori.

Per quanto riguarda il preserale, “Reazione a catena” su Rai 1 è stata la programmazione più vista con 3.792.000 spettatori (23,5%), seguita da “Reazione a catena – Intesa vincente” con 2.606.000 (20,7%). “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha raggiunto 3.040.000 spettatori (20%). Anche qui, diversi programmi non hanno raggiunto picchi significativi, come “Blob” su Rai 3 con 967.000 spettatori (5,2%) e “CSI” su Italia 1 con 569.000 (3,2%).

Il sistema Auditel, che monitora gli ascolti televisivi, raccoglie dati provenienti da 16.100 famiglie in tutto il paese, rendendo possibile una fotografia della fruizione televisiva in tempo reale. I dati vengono pubblicati quotidianamente entro le 10 del mattino, fornendo informazioni utili ai network per analizzare l’andamento dei propri programmi e la reazione del pubblico.