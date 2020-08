Una bambina bionda è appoggiata a un’automobile sportiva rossa. Indossa una giacca di jeans, un abitino a fiori e un paio di occhiali rossi. Fin qui nulla di strano. Ma la piccola sta mangiando una banana e la sua immagine è usata per pubblicizzare l’ultima auto sportiva dell’Audi, RS4. Una pubblicità che ha fatto il giro del web e che è stata molto criticata.

Sui social in molti l’hanno definita “provocatoria” e “sessista”. Ma anche molto “pericolosa” perché la piccola è appoggiata sulla punta della vettura e in quella posizione chi guida potrebbe rischiare di non vederla e di investirla.

Così l’azienda è stata costretta a fare marcia indietro e a ritirare la pubblicità, scusandosi. L’azienda ha aperto un’indagine

interna per capire a che cosa sia stata dovuta la scelta. “Vi ascoltiamo e chiariamo: ci prendiamo cura dei bambini”, si legge nella nota di Audi.