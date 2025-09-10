Audi e Adidas: una partnership che rivoluziona la Formula 1

Audi e Adidas hanno annunciato una partnership strategica in vista del debutto di Audi in Formula 1. Questo accordo segna un cambiamento significativo nel motorsport, creando un collegamento tra tecnologia, sport e moda e coinvolgendo un vasto pubblico di appassionati.

Adidas diventerà il partner tecnico esclusivo del team Audi, fornendo abbigliamento tecnico performante per piloti, ingegneri e meccanici. Questo garantirà che ogni membro del team sia equipaggiato con prodotti di alta qualità per affrontare le sfide delle gare. A partire dal debutto in Formula 1, sarà lanciata anche una collezione globale dedicata ai fan, offrendo abbigliamento, calzature e accessori.

La partnership non consiste solo nella fornitura di materiali, ma coinvolge anche lo sviluppo di una linea di abbigliamento innovativa. La collezione “adidas x Audi F1” combinerà il design distintivo di Audi con le tecnologie all’avanguardia di Adidas, garantendo un mix di stile e funzionalità.

Gernot Döllner, CEO di Audi AG e Presidente di Sauber Motorsport AG, ha rimarcato l’importanza di questa alleanza, evidenziando la condivisione di esperienza e visione tra i due marchi. La collaborazione punta a migliorare le performance in pista e a creare esperienze uniche per i fan, sia dentro che fuori dai circuiti.

Nel contesto attuale di trasformazione del settore automotive, la sinergia tra Audi e Adidas si configura anche come un esempio di sostenibilità e innovazione. L’attesa è alta per il 2026, anno in cui Audi entrerà ufficialmente nel mondo della Formula 1, supportata da un partner di primo piano come Adidas.