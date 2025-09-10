22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Sport

Audi e Adidas: una partnership che rivoluziona la Formula 1

Da StraNotizie
Audi e Adidas: una partnership che rivoluziona la Formula 1

Audi e Adidas hanno annunciato una partnership strategica in vista del debutto di Audi in Formula 1. Questo accordo segna un cambiamento significativo nel motorsport, creando un collegamento tra tecnologia, sport e moda e coinvolgendo un vasto pubblico di appassionati.

Adidas diventerà il partner tecnico esclusivo del team Audi, fornendo abbigliamento tecnico performante per piloti, ingegneri e meccanici. Questo garantirà che ogni membro del team sia equipaggiato con prodotti di alta qualità per affrontare le sfide delle gare. A partire dal debutto in Formula 1, sarà lanciata anche una collezione globale dedicata ai fan, offrendo abbigliamento, calzature e accessori.

La partnership non consiste solo nella fornitura di materiali, ma coinvolge anche lo sviluppo di una linea di abbigliamento innovativa. La collezione “adidas x Audi F1” combinerà il design distintivo di Audi con le tecnologie all’avanguardia di Adidas, garantendo un mix di stile e funzionalità.

Gernot Döllner, CEO di Audi AG e Presidente di Sauber Motorsport AG, ha rimarcato l’importanza di questa alleanza, evidenziando la condivisione di esperienza e visione tra i due marchi. La collaborazione punta a migliorare le performance in pista e a creare esperienze uniche per i fan, sia dentro che fuori dai circuiti.

Nel contesto attuale di trasformazione del settore automotive, la sinergia tra Audi e Adidas si configura anche come un esempio di sostenibilità e innovazione. L’attesa è alta per il 2026, anno in cui Audi entrerà ufficialmente nel mondo della Formula 1, supportata da un partner di primo piano come Adidas.

Articolo precedente
Sanità in Calabria: Emergenza e Futuro della Salute Pubblica
Articolo successivo
Elezioni regionali: Giani in vantaggio in Toscana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.